Ще одну ”жертву” гніву Яценюка працевлаштують у системі МВС

Сергій КОЛОМІЄЦЬ, який подав рапорт про звільнення з посади начальника Держдепартаменту ДАІ МВС України, залишиться у системі органів внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив у ході «гарячої лінії» в Кабінеті міністрів перший заступник міністра внутрішніх справ Михайло КЛЮЄВ.

За його словами, рапорт про звільнення С.КОЛОМІЙЦЯ буде підписаний найближчим часом.

«Він буде працевлаштований, і посада у нього буде нормальна. Він залишиться в системі МВС», - сказав М.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Президент зобов`язав начальника Державного департаменту ДАІ МВС України С.КОЛОМІЙЦЯ, начальника спецпідрозділу ДАІ «Кобра» і його заступника Олексія КОЖУ написати заяви про звільнення з посад.

Про це він заявив на колегії МВС України після того, як спікер Арсеній ЯЦЕНЮК розповів про один з випадків на дорозі, свідком якого він став особисто.

19 лютого міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО тимчасово відсторонив від виконання службових обов’язків С.КОЛОМІЙЦЯ до закінчення службового розслідування за фактом інциденту за участю А.ЯЦЕНЮКА.