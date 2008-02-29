Кириленко обіцяє усунути ”останню перешкоду” створенню ”партії Ющенка”

Народні депутати України від блоку "Наша Україна – Народна самооборона" зареєстрували у парламенті проект закону про внесення змін до Закону "Про політичні партії в Україні" (щодо об`єднання політичних партій).

Як зазначено на офіційному сайті Верховної Ради, авторами законопроекту є Роман ЗВАРИЧ, Юрій КАРМАЗІН та Владислав КАСЬКІВ.

Водночас, на офіційному сайті НУ-НС повідомляється, що даним законопроектом передбачається внести зміни до статей 10, 11, 23 Закону “Про політичні партії в Україні”, доповнивши їх положеннями, відповідно до яких запроваджується механізм об’єднання політичних партій через реорганізацію шляхом злиття.

Об’єднання політичних партій передбачається здійснювати з дотриманням загальних правових положень щодо злиття юридичних осіб.

Відповідно до законопроекту, затвердження статуту і програми об’єднаної політичної партії, обрання її керівних та контрольно-ревізійних органів відбувається на об’єднавчому з’їзді такої партії. Порядок об’єднання політичних партій, у тому числі порядок проведення установчого об’єднавчого з’їзду (конференції), норми представництва на ньому і порядок злиття (об’єднання) структурних утворень партій передбачається визначати окремою міжпартійною угодою, яка має затверджуватись керівними органами політичних партій, які об’єднуються.

Проект закону передбачає, що, політична партія, яка створена в результаті об’єднання, є правонаступником усіх політичних партій та не вважається новоутвореною партією. Міністерство юстиції приймає рішення про реєстрацію об’єднаної партії з одночасним анулюванням реєстрації усіх політичних партій, які припинили свою діяльність через реорганізацію шляхом злиття. Свідоцтво про реєстрацію об’єднаної партії отримує номер свідоцтва та містить дату реєстрації тієї з політичних партій, що об’єднуються, яка була внесена до реєстру політичних партій першою за датою.

«Прийняття цього законопроекту усуне останню перешкоду на шляху створення на базі блоку «Наша Україна - Народна самооборона» єдиної партії та зробить цей процес прийнятним для всіх суб’єктів об’єднання», - цитує сайт слова голови «Нашої України» В’ячеслава КИРИЛЕНКА з цього приводу.