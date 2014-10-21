У Донецьку неспокійно, жителі повідомляють про обстріли у двох районах

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні зазначили, що в цих двох районах працюють наряди ДСНС, точні адреси і характер ушкоджень встановлюються.

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Також в міськраді повідомили, що сьогодні, 21 жовтня, в Донецьку активно велися відновлювальні роботи на мережах електропостачання. Аварійні бригади підключили 11 підстанцій від станції Смолянка-220, що дозволило не тільки подати електроенергію в житлові будинки деяких мікрорайонів Ленінського і Куйбишевського районів, а й на контактну мережу по маршрутам трамваїв №№ 3, 4, 5, 8 і 16. Рух за вказаними маршрутами відновлено.

Водопостачання в Донецьку здійснюється відносно стабільно. Усі ключові об'єкти КП "Донецькміськводоканал" працюють, і з 16.00 здійснюється подача води жителям.