Електропостачання Іловайська повністю відновлено

Як повідомили в прес-службі ДТЕК "Донецькобленерго", через важкі бої не було можливості проводити будь-які відновлювальні роботи з 19 серпня.

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До відновлення пошкоджених високовольтних ліній в районі міста ремонтні бригади змогли приступити тільки 1 жовтня - як тільки сапери знешкодили території під лініями електропередачі.

Наступного тижня енергетики мають намір приступити до ремонту високовольтних ліній, що ведуть від Іловайська в Тельманівський і Новоазовський райони для покращення надійності електропостачання півдня Донецької області.