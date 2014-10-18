Електропостачання Іловайська повністю відновлено
17:04, 18 жовтня 2014Суспільство
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Електропостачання міста Іловайськ повністю відновили. Також підключена до електроенергії залізнична станція "Іловайськ".
В Іловайські повністю відновлено електропостачання / фото УНІАН
Як повідомили в прес-службі ДТЕК "Донецькобленерго", через важкі бої не було можливості проводити будь-які відновлювальні роботи з 19 серпня.
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До відновлення пошкоджених високовольтних ліній в районі міста ремонтні бригади змогли приступити тільки 1 жовтня - як тільки сапери знешкодили території під лініями електропередачі.
Наступного тижня енергетики мають намір приступити до ремонту високовольтних ліній, що ведуть від Іловайська в Тельманівський і Новоазовський райони для покращення надійності електропостачання півдня Донецької області.
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