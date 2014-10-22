Бойовики знову намагалися взяти штурмом аеропорт у Донецьку, атаки відбито

Як повідомляє прес-центр АТО, обстрілів позицій українських підрозділів у зазначених місцях не зафіксовано .

В інших районах інтенсивність обстрілів позицій силовиків зменшилась.

"Неконтрольовані терористичні збройні формування обстріляли наші позиції в районі населених пунктів Дебальцево та Авдеєвка. Втрат серед українських військовослужбовців немає", - йдеться в повідомленні.

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