Бойовики знову намагалися взяти штурмом аеропорт у Донецьку, атаки відбито

07:35, 22 жовтня 2014
Політика
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Ніч на Луганщині та на півдні зони АТО, в тому числі Маріуполі минула спокійно.

REUTERS

Як повідомляє прес-центр АТО, обстрілів позицій українських підрозділів у зазначених місцях не зафіксовано .

В інших районах інтенсивність обстрілів позицій силовиків зменшилась.

© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko
© Українська правда, Sergei Loiko

"Неконтрольовані терористичні збройні формування обстріляли наші позиції в районі населених пунктів Дебальцево та Авдеєвка. Втрат серед українських військовослужбовців немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУкраїнські військові перебили бойовиків, які атакували старий термінал донецького аеропортуКрім того, увечері бойовики здійснили дві спроби штурму донецького аеропорту. Атаки відбиті, об’єкт під контролем військових.

публикацияПрес-центр АТО.
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