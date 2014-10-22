Бойовики знову намагалися взяти штурмом аеропорт у Донецьку, атаки відбито
07:35, 22 жовтня 2014Політика
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Ніч на Луганщині та на півдні зони АТО, в тому числі Маріуполі минула спокійно.
REUTERS
Як повідомляє прес-центр АТО, обстрілів позицій українських підрозділів у зазначених місцях не зафіксовано .
В інших районах інтенсивність обстрілів позицій силовиків зменшилась.
"Неконтрольовані терористичні збройні формування обстріляли наші позиції в районі населених пунктів Дебальцево та Авдеєвка. Втрат серед українських військовослужбовців немає", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУкраїнські військові перебили бойовиків, які атакували старий термінал донецького аеропортуКрім того, увечері бойовики здійснили дві спроби штурму донецького аеропорту. Атаки відбиті, об’єкт під контролем військових.
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