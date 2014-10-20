Бойовики отримали нову партію озброєння з РФ та стягують сили до Дебальцевого – Тимчук

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Російсько-терористичні війська продовжують накопичення сил в районі н.п.Дебальцево. У смузі Горлівка-Нікішине чисельність бандформувань перевищила показник в 3 тис. чоловік, сюди ж перекинуто до 2/3 одиниць бронетехніки і артилерії, наявних у розпорядженні "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСитуація в зоні АТО: силовики витіснили військових РФ та бойовиків з-під СмілогоКрім того, за словами Тимчука, в Луганській області закінчується ротація в підрозділах військ РФ і заходи щодо відновлення боєздатності ударних груп місцевих терористичних формувань. В районі н.п. Станиця Луганська йде "передача техніки" бойовикам від російських фахівців.

Також зазначається, що протягом останнього тижня серйозно зросли бойові можливості "бригади «Привид" (командир - А.Мозговой) за рахунок озброєння і техніки, переданої бойовикам росіянами.