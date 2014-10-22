Сікорський: «Зустрічі Туска з Путіним не було. Мене підвела пам'ять»

Голова Сейму Польщі, колишній міністр закордонних справ Радослав Сікорський учора ввечері відмовився від своїх слів про розмову колишнього польського прем'єра Дональда Туска з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві у лютому 2008 року, на якій Путін нібито запропонував полякам поділити територію України.

"Мене підвела пам'ять. Після перевірки виявилося, що у Москві не було двосторонньої зустрічі прем'єра Туска з президентом Путіним", - сказав Cікорський, слова якого цитує РАР. (Польський журналіст Яцек Залевський, котрий супроводжував Туска під час його візиту до Москви у лютому 2008 року, написав у виданні Puls Biznesu, що глава уряду Польщі насправді тоді проводив двосторонню зустріч з Путіним – УНІАН).

Сікорський висловив жаль, що через своє інтерв'ю Politico Magazine поставив у незручне положення обраного главою Ради ЄС Туска та свого попередника на посаді спікера Сейму, а нині прем'єра Еву Копач.

"Трапляються ситуації, коли людина "заганяється", так сталося в цьому випадку", - зазначив Сікорський.

Він також попросив вибачення у журналістів за те, що на своїй першій конференції учора відмовився відповідати на їхні запитання щодо інтерв'ю Politico Magazine.

Читайте такожСікорський розізлив журналістів відмовою коментувати розмову Путіна і Туска щодо розподілу України

Цей факт викликав велике обурення у журналістів, котрі звинуватили його у хамстві, а Копач вибачалась перед працівниками ЗМІ за таку поведінку Сікорського.

Глава Сейму, котрий у минулому працював також журналістом, пояснив це "тиском часу" та бажанням прояснити ситуацію через "ексклюзивне" інтерв'ю, яке він дав на цю тему польському виданню Gazeta Wyborcza та яке дозволило би уникнути непорозумінь.

Сікорський також не уточнив, від кого саме почув про те, що Путін нібито пропонував Туску поділити Україну, але закликав сконцентрувати увагу на нинішніх подіях.

"Те, що зробив Путін, небезпечніше, ніж те, що він колись сказав чи не сказав", - відзначив він, нагадавши про оголошену нову доктрину збройного захисту усіх російських громадян.

Раніше вчора Сікорський назвав GW "надмірною інтерпретацією" нібито "пропозицію" Путіна Туску розділити Україну, заявивши, що точніше це варто було би описати як "історичну алюзію чи сумний жарт" та сказав, що сприйняв це як "сюрреалізм".

В опублікованому в неділю, 19 жовтня, інтерв'ю в Politico Magazine екс-глава МЗС Польщі, серед іншого сказав: "(Путін) хотів, аби ми взяли участь в поділі України".

"Ми багато років знали, що вони так думають. Це була одна з перших справ, які Путін сказав главі уряду Дональду Тускові під час його візиту до Москви. Говорив, що Україна є штучною країною, а Львів польським містом, і тому чому б нам це не вирішити спільно. На щастя, Туск не відповів. Він знав, що розмова записується".