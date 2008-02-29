Що Янукович подарував Морозу на день народження (фото)

«Як ви знаєте, Олександр Олександрович святкує свій день народження один раз на чотири роки (29 лютого – УНІАН)», - про це Віктор Янукович заявив, коментуючи свій намір привітати лідера СПУ з днем народження. «Він – людина, яка має своє місце в політиці. Я обов`язково поїду його привітати і потисну руку», - додав лідер ПР.

Фото Андрія Мосієнка / УНІАН