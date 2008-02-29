Що Янукович подарував Морозу на день народження (фото)
18:31, 29 лютого 2008Політика
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У лідера СПУ свято навіть не раз на рік...
«Як ви знаєте, Олександр Олександрович святкує свій день народження один раз на чотири роки (29 лютого – УНІАН)», - про це Віктор Янукович заявив, коментуючи свій намір привітати лідера СПУ з днем народження. «Він – людина, яка має своє місце в політиці. Я обов`язково поїду його привітати і потисну руку», - додав лідер ПР.
Фото Андрія Мосієнка / УНІАН
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