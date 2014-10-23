В Севастополі залишилося води на місяць - міськводоканал

Запасів води в Чорноріченському водосховищі вистачить для постачання міста протягом місяця, повідомила прес-служба уряду Севастополя з посиланням на директора "Севміськводоканалу" Миколу Перегуду, передає інформаційний ресурс окупаційної влади Крыминформ.

Додаткову воду підприємство розраховує отримати за рахунок транспортування води з Вілінського водозабору/підруслових вод річки Бельбек.

Читайте такожРосія залучила армію для забезпечення Криму прісною водоюЧорноріченське водосховище, повний обсяг якого становить 64 млн кубометрів, забезпечує водою 70 відсотків населення міста. Стабільне водопостачання можливе при 45-50 відсотках заповнюваності водойми.

За інформацією "Севтеплоенерго", 21 жовтня в Севастополі було запущено 39 котелень, які обслуговують 994 будинки, 29 дитячих садків, 21 навчальний заклад, 12 медзакладів. До кінця поточного тижня всі 114 міських котелень будуть введені в дію.