Адвокати нардепа затягують судове засідання.

Адвокати народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука обрали тактику затягування часу при розгляді питання щодо подовження для нього запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, вже впродовж п’яти годин засідання Печерського райсуду Києва, де розглядається клопотання про подовження запобіжного заходу для Медведчука у вигляді цілодобового домашнього арешту, суд так і не приступив власне до розгляду клопотання.

Адвокати Медведчука заявляють клопотання ймовірно з метою затягнути розгляд цього питання.

Читайте такожВерещук пригрозила "дати в зуби" Шуфричу – він відповівЗокрема, вони попросили суд оголосити тригодинну перерву в засіданні для того, щоб Медведчук зміг поїхати додому пообідати. Вони аргументували це клопотання тим, що вже пройшло 5 годин як Медведчук не їв, а поїсти він зможе тільки вдома, за версією адвокатів, адже деінде пообідати він не може, оскільки судом на нього покладені процесуальні обов’язки. Пообідати за межами власного дому, на думку адвокатів, буде порушенням цих обов’язків.

На це суддя Сергій Вовк зауважив, що спочатку потрібно розглянути клопотання про відвід прокурора Руслана Іжука, яке адвокати Медведчука заявили.

Щодо клопотання захисників Медведчука, то в ньому вони зазначають, що прокурор нібито є упереджений і особисто зацікавлений в результатах розслідування.

Також вони сказали, що Іжук розслідує справу Медведчука за результатами журналістського розслідування і цим виявляє свою упередженість.

Суддя Вовк пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення по відводу прокурора Іжука.

Сьогодні дещо раніше захисники Медведчука вже заявляли відвід судді Вовка, який не був задоволений, також намагалися відвести і суддю Писанця, який власне розглядав відвід Вовка.

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Автор: Дмитро Хилюк