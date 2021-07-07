Завтра відбудеться судове засідання щодо продовження запобіжного заходу Віктору Медведчуку, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Суд до 11 листопада продовжив строки досудового розслідування кримінальної справи за підозрою у державній зраді народних депутатів від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила речниця Офісу генпрокурора Сюзанна Савчук.

За її словами, сьогодні Печерський райсуд Києва за клопотанням слідчого, погодженим прокурором, продовжив строки розслідування провадження до 6 місяців - до 11 листопада.

Засідання щодо продовження запобіжного заходу Медведчуку заплановане на 8 липня.

Читайте такожЕкс-міністра Рудьковського випустили з-під варти - ЗМІ11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Козак перебуває за межами України.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

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Автор: Антоніна Доломанжи