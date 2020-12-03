Речник української делегації вважає, що російський дипломат "був трохи в розпачі".

Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович прокоментував слова російського постпреда в ООН Василя Небензі про те, що війна на Донбасі - це не внутрішній конфлікт в Україні.

В ефірі каналу "Україна 24" він зазначив, що правда "раптом вискочила". Він вважає, що російський дипломат "був трохи в розпачі".

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"Думаю, пан Небензя був стурбований тим, що більшість постійних та непостійних членів Радбезу ООН дезавуювали та засудили оце шоу, яке вони вчора влаштували (мова про спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО в ООН — ред.). Він був трохи в розпачі та, можливо, обмовився. Правда раптом вискочила… А може і свідомо, і вони визнають долю участі принаймні в політичній фазі конфлікту. Це гарний шлях, це добре, що вони це визнають", — сказав він.

Раніше українська делегація в ТКГ повідомила, що Василь Небензя сказав про конфлікт на Донбасі наступні слова: "Це не внутрішній конфлікт в Україні, це політичний конфлікт між РФ і Україною".

Український план дій щодо Донбасу

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Автор: Андрій Василюк