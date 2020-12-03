Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович прокоментував слова російського постпреда в ООН Василя Небензі про те, що війна на Донбасі - це не внутрішній конфлікт в Україні.
В ефірі каналу "Україна 24" він зазначив, що правда "раптом вискочила". Він вважає, що російський дипломат "був трохи в розпачі".
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"Думаю, пан Небензя був стурбований тим, що більшість постійних та непостійних членів Радбезу ООН дезавуювали та засудили оце шоу, яке вони вчора влаштували (мова про спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО в ООН — ред.). Він був трохи в розпачі та, можливо, обмовився. Правда раптом вискочила… А може і свідомо, і вони визнають долю участі принаймні в політичній фазі конфлікту. Це гарний шлях, це добре, що вони це визнають", — сказав він.
Раніше українська делегація в ТКГ повідомила, що Василь Небензя сказав про конфлікт на Донбасі наступні слова: "Це не внутрішній конфлікт в Україні, це політичний конфлікт між РФ і Україною".
Український план дій щодо Донбасу
- План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».
- 5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.
- 10 листопада в українській делегації в ТКГ заявили, що учасники підгрупи з політичних питань «взяли за основу» запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.
- Однак 24 листопада представник Росії у політичній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Дмитрієвський заявив про підтримку Росією "плану дій представників ОРДЛО" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
- 1 грудня в РНБО заявили про підготовку спеціального засідання РНБО щодо ситуації на Донбасі.
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