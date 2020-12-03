Українська делегація розцінює останні дії РФ як крок у бік повного нехтування міжнародним правовим полем та переходу до повної міжнародної ізоляції.

Представник Російської Федерації в ООН Василь Небензя визнав, що війна на Донбасі – це не внутрішній конфлікт в Україні, а "політичний" конфлікт між РФ та Україною.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.

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Як повідомляється, Небензя зробив таку заяву під час PR-акції, яку вчора провела РФ під виглядом неформального засідання Ради безпеки ООН у форматі Арріа з залученням бойовиків.

"Вчорашній "захід", який влаштували представники РФ, намагаючись використати Раду безпеки ООН для легітимізації представників заборонених в Україні терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", виявився подією, яка викликає серйозну стурбованість станом російської дипломатії", - наголошується в повідомленні.

За інформацією української сторони, "подія" звелася до того, що між собою дискутували представники російських маріонеткових організацій та український політтехнолог Михайло Погребинський, який за задумом, схоже, мав представляти собою "українську сторону у діалозі з Донбасом", а представник РФ в ООН Небензя намагався зіграти роль "модератора дискусії".

Під час цієї зустрічі розвучала пропозиція провести на окупованій РФ частині ОРДЛО "референдум щодо статусу цих територій з дотриманням всіх міжнародних вимог".

Також Небензя стверджував, що Нормандський саміт (Україна, РФ, Франція, ФРН) не повинен заміняти "Мінський формат".

"Що він мав на увазі під "Мінським форматом", залишилося загадкою, але це не завадило представнику РФ зробити акцент на тому, що "нормандських зустрічей, можливо, більше не буде". І найбільш цікаве, і навіть сенсаційне – Небензя заявив про конфлікт на Донбасі: it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine (це не внутрішній конфлікт в Україні, це – політичний конфлікт між РФ та Україною)", - йдеться в повідомленні.

Українська делегація вважає, що РФ намагається замінити процесс врегулювання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі з її участю в Нормандському форматі якоюсь дискусією між здоровими силами в Україні та представниками самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Також українська делегація вважає, що РФ намагається легітимізувати свої маріонеткові утворення шляхом залучення їх на вищі міжнародні майданчики, зокрема ООН, та шляхом можливого проведення псевдо-референдуму, під час якого має бути "визначена воля народу Донбасу"; на додаток – кваліфікувати цей процес як "істинне виконання Мінських домовленностей".

"Результатом реалізації цього задуму може стати однобічне визнання РФ так званих "ЛНР" та "ДНР" (заборонені в Україні терористичні організації) як "незалежних республік" або загроза такого визнання. Це означає, що тиск на вище воєнно-політичне керівництво України, який керівництво РФ намагалося здійснювати протягом року після Паризьких домовленностей, не вдався", - наголошується в повідомленні.

"Від спроб лавіювання у відповідь на сильні та міжнародно визнані кроки України щодо реалізації всього комплексу домовленностей у Нормандському форматі, керівництво РФ перейшло до відвертого шантажу міжнародної спільноти та, насамперед, Франції та ФРН, намагаючись дискредитувати їх роль як активних та послідовних учасників Нормандського формату", - йдеться в заяві.

Водночас українська делегація розцінює ці спроби РФ як передостанній крок в бік повного нехтування міжнародним правовим полем та переходу до стану повної ізоляції з боку міжнародної спільноти.

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Автор: Віталій Саєнко