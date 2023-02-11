Так звані органи "правосуддя", створені підозрюваним, порушили більш ніж 2 тисячі кримінальних справ стосовно громадян України.

Голові слідчого комітету Російської Федерації Олександру Бастрикіну, який створював на захоплених територіях України органи "судочинства" і продовжує сприяти масовим репресіям українців, повідомлено про підозру.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та в Службі безпеки України. Зазначається, що цей путінський прихвостень публічно виправдовує збройну агресію РФ і захоплення частини східних та південних областей України.

Слідчі зібрали докази його діяльності щодо запровадження окупаційного режиму в тимчасово захоплених районах півдня та сходу України.

Відео дня

За даними слідства, з 2014 року й донині підозрюваний, як представник влади держави-агресора, створював на окупованих територіях України (АР Крим, м. Севастополь, у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях) органи кримінального судочинства - так звані регіональні підрозділи Слідкому РФ.

"Результатом роботи цих окупаційних каральних органів стало порушення більш ніж 2000 кримінальних справ стосовно громадян України", - сказано в повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголосили, що в першу чергу справи стосувалися представників військового та політичного керівництва України, силових структур, військовослужбовців, взятих у полон, а також громадян України, які заперечували входження окупованих територій до складу РФ. Таким чином, окупаційна влада намагалася придушити рух опору в Україні.

"Повністю підтримуючи мету вищого воєнно-політичного керівництва РФ, підозрюваний публічно виправдовує збройну агресію РФ та захоплення частини східних та південних областей України. Про що неодноразово заявляв під час виступів на російському телебаченні", - повідомили правоохоронці.

Російському високопосадовцю інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників (ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, Бастрикін очолює Слідчий комітет РФ з часу його заснування в 2011 році. 3 квітня 2022 року Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти керівника Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, який незаконно поширює юрисдикцію федерального органу РФ на тимчасово окупованій території України.

Інші підозри росіянам за злочини проти України

Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки України повідомила про підозру генеральному директору компанії "Російські залізниці" Олегу Белозьорову, який сприяє повномасштабному вторгненню РФ в Україну. Як свідчать матеріали слідства, він організував доставку залізничним транспортом російської бронетехніки та особового складу у напрямку державного кордону України та на тимчасово окуповані території нашої держави.

Раніше українські правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів ватажку російської ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він за підтримки російської влади займався вербуванням, підготовкою та управлінням підлеглих йому найманців, яких потім використовували у війні проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: