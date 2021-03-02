ЄС запроваджує нові санкції проти Росії за ув’язнення Навального

Санкції передбачають заборону на в’їзд до ЄС та замороження їхніх активів.

Євросоюз запровадив санкції щодо високопоставлених посадовців Росії через переслідування кремлівського критика Олексія Навального. Про це йдеться в опублікованому документі. Читайте такожУ Білорусі посилили відповідальність за участь у протестах Під санкції потрапили голова Слідчого комітету РФ Олексій Бастрикін, генпрокурор Ігор Краснов, голова Росгвардії Віктор Золотов та директор виконавчої служби Олександр Калашников. Санкції передбачають заборону на в’їзд до ЄС та замороження їхніх активів на території Євросоюзу. Справа Навального: подробиці Олексій Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де проходив лікування після отруєння влітку 2020 року. Одразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

18 січня суд заарештував опозиціонера. Пізніше суд ухвалив рішення відправити Навального в колонію за так званою справою «Ів Роше» на 2 роки і 5 місяців.

22 лютого керівники МЗС країн-членів ЄС вирішили застосувати новий глобальний режим санкцій за порушення прав людини у зв'язку з кримінальним переслідуванням Навального. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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