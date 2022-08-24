Росіяни зараз стурбовані можливою низькою явкою на псевдореферендуми.

У четвер, 24 серпня, президент США Джо Байден зателефонує своєму українському колезі Володимиру Зеленському. Розмова відбудеться, зокрема, через нову інформацію Білого дому про "референдуми" на окупованих територіях України.

Про це заявив офіційний представник Білого дому Джон Кірбі, пише CNN.

За його словами, Білий дім має інформацію про те, що Росія може провести псевдореферендуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей протягом найближчих декількох днів.

"Сполучені Штати і міжнародне співтовариство дуже чітко заявили, що будь-які спроби контролювати суверенну територію України не будуть вважатися законними", - підкреслив Кірбі.

США очікують, що Росія буде маніпулювати результатами "референдумів" і неправдиво стверджувати про нібито згоду українців приєднатися до РФ.

"Буде вкрай важливо виявляти і протидіяти цій дезінформації в режимі реального часу", - додав Кірбі.

При цьому, за його інформацією, росіяни зараз стурбовані можливою низькою явкою на псевдореферендуми.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що у російських загарбників немає жодних перспектив успішно провести "референдум" на тимчасово окупованих територіях, попри тиск на місцеве населення. Вона вкотре закликала громадян евакуюватися.

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