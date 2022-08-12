Донецька область - не останній регіон, де оголосять обов'язкову евакуацію.

Віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук анонсувала обов'язкову евакуацію не тільки з Донецької області.

Про це Верещук заявила на брифінгу.

За її словами, Донецька область - не останній регіон, де оголосять обов'язкову евакуацію. Вона також зазначила, що нові хвилі переселення людей можливі ближче до зими.

"Обов'язкова евакуація з Донецької області перша і поки єдина. Але наші прогнози і аналізи вказують на те, що вона буде продовжуватися і в інших регіонах", - сказала Верещук.

Нагадаємо, в Донецькій області передають деталі обов'язкової евакуації з області. Так, всі переселенці будуть безкоштовно розселені в комунальні установи або приватні будинки і зможуть отримати гуманітарну та психологічну допомогу, соціальний супровід під час оформлення допомоги від міжнародних організацій. Евакуація відбувається в комфортних поїздах з безкоштовним харчуванням від організації World Central Kitchen.

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