Пропаганда РФ може вигадувати паралельні світи, де Херсон - Країна Оз, Донецьк - Еребор, а Запоріжжя - Нарнія, але Київ поверне свої території, зазначили в ОП.

Росія розглядає можливість провести на окупованих територіях замість "референдуму" "голосування на дому".

Про це радник керівника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк написав у Telegram.

Він зазначає, що марення керівництва Росії щодо "маленької, швидкої та переможної війни" в Україні, стало "символом нескінченного приниження Росії та головним болем для апаратників Кремля".

"Ті, хто хотів повторити й масштабувати "Кримську криваву весну" 2014 року, стали заручниками власних фантазій - звідси постійні зміни дат, формату та дедалі більше роздратування російського президента від неспроможності своєї свити. Бо ніхто не хоче ніякої РФ з її окупацією…", - наголошує Подоляк.

Він зазначає, що замість "урочистого референдуму" з концертами співаків Григорія Лепса та Валерії у Кремлі готові провести "голосування" в умовах активних бойових дій.

"Виглядає смішно: "референдум" у Запорізькій області без обласного центру; у Донецьку, де в передмісті стоять Збройні сили України; на Херсонщині, де російські війська перебувають у настільки хитких умовах, що бояться гучних звуків і спустошують аптеки, скуповуючи ліки проти нічного енурезу", - зазначає він.

За його словами, але і це не вдається окупантам, бо "як у відомому мемі: "вистави не буде, ми зіпсували реквізит". Подоляк зазначає, що первинні соціологічні опитування вказують на те, що кількість охочих "приєднатися" до Росії виявилася настільки мізерною, що "продати це аудиторії буде просто неможливо".

"А якщо врахувати кампанію терору та залякування, то й цю цифру можна поділити на три. Не виходить створити картинку й для зовнішнього світу - усі запам’ятали українські мітинги в Херсоні, Бердянську та Мелітополі. Як наслідок, Росія розглядає можливість провести замість "референдуму" "голосування на дому". Тобто просто збрехати", - зазначає він.

Подоляк наголосив, що для України жодні псевдореферендуми не означають нічого, як і для міжнародної спільноти. За його словами, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області - це частина України і "всі удари по російських військових підрозділах там будуть легітимними, адже будуть спрямовані на звільнення територій".

"Тому спроби "анексії" чи зміни прапора будуть не більш ніж пропагандистським продуктом для внутрішнього споживання", - додав він.

Подоляк наголошує, що російська пропаганда "може вигадувати паралельні світи, де Херсон - Країна Оз, Донецьк - Еребор, а Запоріжжя - Нарнія". "Але реальна політика робиться на війні, а не в телевізорі. Україна поверне свої території військовим способом за будь-якого зі сценаріїв", - наголосив він.

Нагадаємо, російські війська без оголошення війни вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого нібито для "демілітаризації" й "денацифікації". Супротивники захопили низку населених пунктів на сході та півдні України й призначили там своїх "керівників", які заявили про бажання провести псевдореферендум про "входження" до складу Росії.

Володимир Зеленський говорив, що якщо на захопленій території пройде "референдум", то для Москви будуть закриті можливості переговорів з Києвом.

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