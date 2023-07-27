Закритий режим продовжиться, поки діятиме воєнний стан.

Верховна Рада України ухвалила постанову, яка передбачає роботу в закритому режимі. Нею передбачено, що і на наступних сесіях, поки діятиме воєнний стан, парламент України працюватиме без присутності журналістів та без прямих трансляції засідань ВР.

За ухвалення постанови, яка стосується питання організації роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання під час проведення сесії в умовах дії воєнного стану (реєстраційний номер 9517) проголосувало 250 народних депутатів.

Зокрема, за роботу в закритому режимі проголосували: 185 народних депутатів із фракції "Слуга народу", 7 – із "Голосу", а також депутати із груп : "Платформа за життя та мир" ( утворена з нардепів із забороненої фракції "ОПЗЖ") -18, "Відновлення України" - 10, "За майбутнє" - 7, "Довіра" -16.

Відео дня

Особливості роботи парламенту під час війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого 2023 року ВР ухвалила постанову про роботу парламенту під час проведення дев’ятої сесії в умовах воєнного стану. Нею передбачалося зміна регламенту роботи парламенту. Народним депутатам заборонялося під час засідання поширювати інформацію щодо його початку, перебігу та прийнятих рішень раніше ніж через годину після його завершення в той день.

Сьогодні ВР підтримала президентські законопроекти, якими продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: