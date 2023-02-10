Нардепам планують заборонити поширювати інформацію про час, місце, результати пленарного засідання раніше ніж через одну годину після закриття цього засідання або оголошення перерви.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект про особливості поширення під час дії в країні воєнного стану інформації про пленарні засідання. Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті ВРУ.

Законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони поширення інформації про пленарне засідання Верховної Ради України під час дії воєнного стану" зареєстровано 9 лютого. Його ініціаторами є низка народних депутатів.

Документ внесено на розгляд парламенту народним депутатом України, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

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"Під час дії воєнного стану в Україні народному депутату забороняється поширювати в будь-який спосіб інформацію про час, місце, перебіг і результати проведення (продовження) пленарного засідання раніше ніж через одну годину після закриття цього пленарного засідання або оголошення перерви у триваючому пленарному засіданні", - зазначено у законопроекті.

Згідно з оприлюдненим текстом документа, у разі виявлення факту порушення народним депутатом вказаних вимог "за висновком комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, Верховна Рада без обговорення може ухвалити рішення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях або триваючому пленарному засіданні на строк до п’яти днів таких (такого) засідань".

Зазначається, що за ці дні такому народному депутату не виплачується заробітна плата та не здійснюються виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень відповідно до закону.

Згідно зі змінами, що пропонуються до Регламенту ВРУ, народний депутат, який порушив вимоги, зобов’язаний покинути пленарне засідання "за пропозицією головуючого на пленарному засіданні або за пропозицією народного депутата, підтриманою не менш ніж однією третиною голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради".

Рада подовжила дію воєнного стану в Україні

Верховна Рада подовжила на 90 днів дію воєнного стану та мобілізації. Так, з 19 лютого 2023 року він триватиме ще 90 днів.

Це вже шосте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

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