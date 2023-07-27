За рішенням Верховної Ради воєнний стан і загальна мобілізація діятимуть ще 90 днів, починаючи з 18 серпня.

Верховна Рада ухвалила два закони, які продовжують у країні режим воєнного стану та загальну мобілізацію на 90 днів.

За ухвалення закону "Про затвердження указу президента України "Про продовження дії воєнного стану в Україні" (реєстраційний номер 9532) проголосувало 347 народних депутатів. Ним продовжено строк дії воєнного стану в країні з 05:30 18 серпня 2023 року на 90 діб. Це до 15 листопада включно або офіційно до 05:30 16 листопада.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати генерального секретаря ООН та офіційних осіб іноземних держав про продовження строку дії воєнного стану в Україні.

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Також Рада ухвалила закон "Про затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстраційний номер 9533). За це рішення проголосувало 334 нардепів. Ним продовжено загальну мобілізацію також на 90 діб.

Нагадаємо, 26 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Воєнний стан в Україні

З 24 лютого 2022 року в Україні було запроваджено дію воєнного стану, а згодом оголошена загальна мобілізація.

Терміни дії воєнного стану і загальної мобілізації продовжувалися кілька разів за рішенням Верховної Ради та за поданням президента України. Крайнє голосування з цього питання відбулося 2 травня 2023 року.

Запровадження воєнного стану передбачає ряд обмежень прав громадян:

вводиться комендантська година під час якої заборонено перебувати на вулицях без спеціальних дозволів;

може проводитися перевірка документів, а в разі потреби - огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян;

може бути введено заборону на проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів.

Крім цього, можуть ухвалюватися рішення про заборону політичних партій, громадських об’єднань, якщо їх діяльність спрямована проти незалежності України, на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки.

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