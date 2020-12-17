Щодо голови Держгеокадастру Романа Лещенка нібито розгорнулася інформаційна кампанія з дискредитації після появи новин про висунення чиновника на посаду міністра аграрної політики і продовольства України. Медіакампанію помітив популярний блогер Сергій Наумович.

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«Прекрасна спроба кинути тінь на роботу НАБУ і голови Держгеокадастру Романа Лещенка перед завтрашнім голосуванням за міністра АПК. Слідкуйте за руками. 9 грудня ЗМІ повідомляють про те, що на хабарі затримано чиновника: «НАБУ спіймало посадовця Держгеокадастру на хабарі, який призначався главі відомства». Все нормально. Через деякий час НАБУ повідомляє подробиці про те, що глава Держгеокадастру Роман Лещенко співпрацював з НАБУ, щоб зловити начальника територіального управління. Ще через деякий час з'являється інформація про те, що Романа Лещенка сватають к крісло глави Міністерства агрополітики... і ось в день перед голосуванням за його кандидатуру ряд ЗМІ типу Вести.юа пише щось подібне: "НАБУ захищає голову Держгеокадастру Романа Лещенка від арешту, щоб не нашкодити рейтингу Зеленського – ЗМІ», — написав блогер.

"Ох і тупа заказуха)))», - додав Наумович.

Блогер Михайло Шнайдер, своєю чергою, опублікував скріншоти, як йому пропонували "терміново" поставити пост проти Лещенка у вечір перед голосуванням за кандидатуру чиновника на посаду міністра агропродпрому.

Аудиторія Михайла Шнайдера в Facebook становить близько 70,000 дописників.

"Ось така ось нічна, детективна історія, друзі. Поки Україна засинає, хтось дуже не хоче завтрашнього призначення голови "Держгеокадастру" Романа Лещенка міністром АПК. Настільки не хоче, що пропонує з лівих акаунтів "терміново" поставити чорнуху на чиновника прямо напередодні голосування", - написав Шнайдер на своїй сторінці в Facebook, прикріпивши скріншоти повідомлення.

"Необхідно написати пост на підставі матеріалу, що я скинула вище. Якщо коротко, НАБУ минулого тижня повідомило, що затримало людей на хабарі на підставі заяви Романа Лещенка в НАБУ. Потрібно написати, що насправді затримали самого Лещенка за хабар, а зараз Офіс Президента його покриває і тому Лещенка заднім числом зробили "викривачем", — просять блогера.

"Дуже важливо опублікувати до ранкового голосування депутатами за кандидатуру Лещенка", - вказується у повідомленні.

Нагадаємо, 15 грудня на засіданні фракції «Слуги народу» за участю президента України Володимира Зеленського, депутатам була представлена кандидатура голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру України Романа Лещенка на вакантну посаду міністра АПК.

16 грудня Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики підтримав кандидатуру Романа Лещенка на посаду аграрного міністра.

Очікується, що 17 грудня кандидатура Лещенка буде винесена на голосування депутатами до сесійної зали парламенту.

9 грудня детективи НАБУ затримали в. о. голови Держгеокадастру у Хмельницькій області під час передачі хабара голові відомства. Лещенко задокументував факт пропозиції хабара і звернувся до НАБУ.

Роману Лещенку 32 роки. З жовтня 2019 року чиновник є позаштатним Уповноважений президента із земельних питань. У червні 2020 року Лещенко був призначений головою Держгеокадастру.

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Автор: УНІАН