Гуманітарний координатор ООН заявив, що "всі сторони, без винятку, мають сумлінно дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права".

Гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун закликає всі сторони - Україну і Росію - забезпечити захист цивільному населенню після російського ракетного удару по залізничній станції в Чаплине Дніпропетровської області.

Про це йдеться в її заяві, оприлюдненій на сайті Представництва ООН в Україні.

"Я надзвичайно стурбована ударами, в результаті яких вчора загинули та отримали поранення цивільні жителі поблизу залізничної станції Чаплине в Центральній Україні. Під час удару загинули діти. І загинули там, де вони повинні були б бути в безпеці, - вдома або подорожуючи з сім'ями. Вони мали бути захищені, але не були", - заявила Браун.

Від імені ООН і гуманітарної спільноти в Україні вона висловила щирі співчуття тим, хто втратив близьких, і побажала якнайшвидшого одужання постраждалим.

"Загибель людей під час удару по Чаплине ще раз нагадує про ті страждання, які ця війна приносить жителям України. Вчора під час кількох інших ударів по країні також загинули мирні громадяни. Крім того, в останні дні про інтенсивні обстріли повідомлялося в прифронтових містах, зокрема в Нікополі та Зеленодольську в Дніпропетровській області. Бойові дії спричинили руйнування: були пошкоджені десятки будинків, шкіл, магазинів і аптек", - зазначила вона.

"Ці шість місяців російського вторгнення жителі України все ще бачать, як гинуть, отримують поранення і психологічні травми їх рідні, як сім'ї роз'єднуються, а будинки, школи та лікарні обстрілюються. Під час війни цивільні особи та цивільна інфраструктура повинні бути захищені", - додала вона.

"Всі сторони, без винятку, мають сумлінно дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права і постійно забезпечувати, щоб мирні жителі були захищені, їхні будинки залишалися неушкодженими, а необхідні послуги не припинялися", - підкреслила представниця ООН.

Удар по Чаплине:

24 серпня 2022 року окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине Дніпропетровської області.

Близько опівночі президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в автомобілі.

25 серпня, заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що в селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи - внаслідок обстрілів російськими окупантами житлового сектору та залізничної станції загинули 25 людей.

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