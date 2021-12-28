Перше стосується можливого вчинення Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу до МВС, а друге - перевищення службових повноважень на блокпості у Донецькій області.

Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило два кримінальних провадження стосовно екс-заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Як повідомляє прес-служба ДБР, у першому кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється за фактом можливого вчинення Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в Міністерство внутрішніх справ (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу).

Друге провадження відкрито за фактом можливого перевищення службових повноважень екс-посадовцем під час перетину блокпоста в Донецькій області (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу).

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня ряд засобів масової інформації поінформували, що Гогілашвілі влаштував скандал на блокпосту на в'їзді у Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи. Зокрема, він обурився, що правоохоронці його не впізнали, а згодом погрожував їм, використовуючи нецензурну лексику.

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Пізніше на інцидент відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, підписавши наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі від посади. Також міністр повідомив, що ініціюватиме перед урядом питання про відкриття дисциплінарного провадження щодо Гогілашвілі.

Після цього Гогілашвілі вибачився за свою "надмірну емоційність" під час інциденту на блокпосту. Він заявив, що погоджується з ініціативою Монастирського відкрити дисциплінарне провадження та сприятиме його проведенню.

12 грудня президент Володимир Зеленський звернувся до міністра внутрішніх справ та Кабінету міністрів з проханням розглянути питання про звільнення Гогілашвілі.

13 грудня на сайті уряду опублікували розпорядження про звільнення Гогілашвілі за власним бажанням.