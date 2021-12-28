Кілька тижнів тому Гогілашвілі влаштував скандал на блокпосту на в'їзді у Донецьку область.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення колишнім заступником міністра внутрішніх справ України Олександром Гогілашвілі службового підроблення, а також досудове розслідування за фактом можливого перевищення ним службових повноважень під час перетину блокпоста.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці позафракційного народного депутата, екс-голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова.

Він зазначив, що Гогілашвілі "нестиме відповідальність як за свою аморальну поведінку, так і за можливе порушення закону".

"За ініціативою МФО "Розумна політика" Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення - УНІАН), а також досудове розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста у Донецькій області", - мовиться у дописі.

Також, додав Разумков, Офіс генерального прокурора долучив їхнє звернення щодо "можливого опору працівникові правоохоронного органу до відповідної кримінальної справи".

До свого допису депутат додав фото листів від ДБР та ОГП, де зазначається, що досудові розслідування у відповідних кримінальних провадженнях було розпочато 20 грудня.

Скандал з Гогілашвілі

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня ряд засобів масової інформації поінформували, що Гогілашвілі влаштував скандал на блокпосту на в'їзді у Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи. Зокрема, він обурився, що правоохоронці його не впізнали, а згодом погрожував їм, використовуючи нецензурну лексику.

Пізніше на інцидент відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, підписавши наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі від посади. Також міністр повідомив, що ініціюватиме перед урядом питання про відкриття дисциплінарного провадження щодо Гогілашвілі.

Після цього Гогілашвілі вибачився за свою "надмірну емоційність" під час інциденту на блокпосту. Він заявив, що погоджується з ініціативою Монастирського відкрити дисциплінарне провадження щодо нього та сприятиме його проведенню.

12 грудня президент України Володимир Зеленський звернувся до міністра внутрішніх справ та Кабінету міністрів з проханням розглянути питання про звільнення Гогілашвілі.

13 грудня на сайті Кабінету міністрів опублікували розпорядження про звільнення Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ. Згідно з текстом розпорядження, його звільнили за власним бажанням.