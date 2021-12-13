Нагадаємо, Гогілашвілі вчинив "розборки" на блокпосту на в'їзді до Донецької області через те, що його авто зупинили та попросили показати документи.

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі повідомив, що написав заяву про звільнення.

Про це він заявив у Facebook у понеділок, 13 грудня.

"Я написав заяву на звільнення. Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу. Дякую співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та всім тим, з ким працював в цей час в Міністерстві. Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки", — зазначив Гогілашвілі.

Перед цим, вранці 13 грудня, УНІАН повідомляв, що уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника глави МВС, на якій він перебував з вересня 2019 року.

Разом з тим на сайті Кабміну уже опублікували розпорядження про звільнення Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ. Як йдеться у тексті розпорядження, його звільнили за власним бажанням.

"Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника міністра внутрішніх справ України за власним бажанням", - йдеться у документі.

Скандал із Гогілашвілі: що відомо

11 грудня стало відомо, що Гогілашвілі влаштував скандал на блокпосту на в'їзді у Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи. Зокрема, він обурився, що правоохоронці його не впізнали, а згодом погрожував їм, використовуючи нецензурну лексику.

Пізніше на інцидент відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, підписавши наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі від посади. Також міністр повідомив, що ініціюватиме перед урядом питання про відкриття дисциплінарного провадження щодо Гогілашвілі.

Після цього Гогілашвілі вибачився за свою "надмірну емоційність" під час інциденту на блокпосту при в'їзді у Донецьку області. Він заявив, що погоджується з ініціативою міністра Дениса Монастирського відкрити дисциплінарне провадження щодо нього та сприятиме його проведенню.

12 грудня президент України Володимир Зеленський звернувся до міністра внутрішніх справ та Кабінету міністрів з проханням розглянути питання про звільнення Гогілашвілі.

Сьогодні також стало відомом, що Гогілашвілі внесли в базу даних сайту "Миротворець".

Автори: Вікторія Гордієнко, Антоніна Доломанжи