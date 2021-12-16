Будинок орендує дружина Гогілашвілі - помічниця президента Марія Левченко.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов може проживати у приватному будинку під Києвом з помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком - скандальним екс-заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі.

Про це йдеться у розслідуванні проекту "Слідство.Інфо".

Гогілашвілі, ймовірно, є громадянином Росії, тому його сусідство з очільником ГУР може становити загрозу для національної безпеки України.

Журналісти протягом кількох місяців неодноразово фіксували, як із території маєтку у селі Хотів під Києвом, де мешкає Гогілашвілі та Левченко, виїжджав чорний автомобіль марки Volvo на номерах прикриття. Цю автівку супроводжував Nissan на номерах прикриття.

Йдеться про несправжні номерні знаки, які не дозволяють ідентифікувати особу власника авто. Такі номери інколи використовують для безпеки осіб, яких охороняють державні служби.

Читайте такожЗМІ: родину скандального екс-заступника міністра МВС Гогілашвілі охороняли працівники СБУ (відео)Журналісти також помітили посилені заходи безпеки перед виїздом Volvo. Зокрема, територію уважно обстежували кінологи із собакою.

Автівки, на яких приїздили кінологи, належать до автопарку одного із підрозділів Служби безпеки України.

Той самий кортеж "Слідство.Інфо" зафіксувало на в’їзді до Головного управління розвідки Міноборони на Рибальському острові.

Особу пасажира чорного Volvo журналістам вдалося встановити опосередковано завдяки ретельному аналізу соціальних мереж.

З’ясувалося, Гогілашвілі, Левченко та її сестра у соцмережах дружать з Маріанною Будановою — дружиною головного військового розвідника Кирила Буданова. Сам Гогілашвілі ділився спільними фото з Будановим, зробленими у серпні цього року. Охоронюваною особою, що пересувається у кортежі із посиленими заходами безпеки, ймовірно, є саме головний розвідник України.

"Кирило Буданов керує Головним управлінням розвідки майже півтора року. Це управління є одним із найважливіших органів у боротьбі з російською агресією — саме підлеглі Буданова мають з’ясовувати плани ворога та перешкоджати їм. В умовах високого ризику нападу Росії на Україну вже цієї зими роль Буданова важко переоцінити", - зазначають журналісти.

Раніше ЗМІ повідомляли про ймовірну наявність в Олександра Гогілашвілі паспорта громадянина Російської Федерації, який він отримав у 2012 році і термін дії якого спливає у 2022-му. У російських реєстрах не знайшлося підтвердження, що Олександр Гогілашвілі вийшов з громадянства чи здав паспорт. Такого підтвердження він не надав ані на офіційний запит "Слідства.Інфо", ані під час численних спроб поспілкуватися з ним телефоном та особисто.

З огляду на це, спільне проживання з ним керівника військової розвідки може становити загрозу для національної безпеки України.

На запит щодо спільного проживання керівника розвідки з ймовірним громадянином країни-агресора у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони на момент публікації матеріалу не відповіли.

За даними Bihus.Info, Буданов та Гогілашвілі проживають у маєтку на 350 квадратів у Хотові. За словами самого Буданова, цей маєток орендує дружина Олександра Гогілашвілі - Марія Левченко. Очільник ГУР нібито проживає в цьому будинку тимчасово, оскільки в його квартирі йде ремонт, а Гогілашвілі є другом Буданова.

В електронній декларації Гогілашвілі вказано, що родина орендує житло в особи, яка не є власницею нерухомості, а просто працює ріелтором. Реальна власниця маєтку, відповідно до інформації з державного реєстру нерухомості: Діана Стрелковська. Бізнесвумен і дружина В’ячеслава Стрелковського, якого у ЗМІ називають організатором низки великих конвертаційних центрів.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал на блокпосту в Краматорську. Увечері того ж дня він вибачився за"надмірну емоційність".

13 грудня Кабінет Міністрів звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра після прохання президента Володимира Зеленського.

За даними ЗМІ, у Гогілашвілі є російське громадянство.

Автор: Марта Гичко