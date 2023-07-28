Питанням безпеки навчального процесу мають опікатися місцеві органи влади, зазначили у парламенті.

Новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня і триватиме до 28 червня 2024 року.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. "Обласним військовим адміністраціям за участю засновників закладів освіти забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці. Хочу наголосити! Найголовніше - це питання безпеки дітей та освітнього процесу", - зазначив голова уряду.

Також Шмигаль додав, що питанням безпеки навчального процесу мають опікатися місцеві органи влади, і вони мають для цього відповідний фінансовий ресурс.

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"Побудова комфортних і якісних укриттів - це питання номер один, яке ми ставили перед громадами. Кошти для цього були виділені. Це 1,5 млрд гривень. Місцева влада і громади відіграю́ть у цих рішеннях головну роль. Ще раз хочу наголосити: головне - це безпека дітей", - сказав Шмигаль.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні укриттями забезпечено 67,8% навчальних закладів.

Станом на середину червня до освітнього процесу в очній формі навчання за показниками забезпеченості учасників освітнього процесу об'єктами фонду захисних споруд цивільного захисту готові 19 125 об’єктів та будівель закладів освіти. Це дозволяє забезпечити укриття 4 млн 652,41 тис. учасників освітнього процесу.

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