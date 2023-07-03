Кожен третій навчальний заклад України досі не має власного бомбосховища, але робота по їх створенню ведеться постійно. Про це міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів у коментарі Укрінформ.
За його словами, до середини червня власне бомбосховище мали 19 125 будівель, що належать навчальним закладам. Це 67,81% від їх загальної кількості. Таким чином, сховатися в бомбосховищах сьогодні можуть 56% учасників освітнього процесу.
На облаштування існуючих та будівництво нових захисних споруд при школах цього року з держбюджету виділено 1,5 мільярда гривень.
Лісовий запевнив, що Міністерство "систематично" відстежує хід будівельних робіт, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету.
Ситуація з бомбосховищами - останні новини
За даними МВС, в Україні зараз придатні для використання лише 77% всіх бомбосховищ. Цього достатньо, щоб одночасно вмістити лише 43% населення країни. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав цю ситуацію невтішною.
У червні Кабінет Міністрів звільнив ряд голів районних державних адміністрацій, на території яких були виявлені значні порушення в утриманні укриттів і притулків. Після цього ще ряд чиновників втратили роботу за рішенням президента.