Зараз на гроші держбюджету ведеться активне будівництво нових укриттів при школах.

Кожен третій навчальний заклад України досі не має власного бомбосховища, але робота по їх створенню ведеться постійно. Про це міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів у коментарі Укрінформ.

За його словами, до середини червня власне бомбосховище мали 19 125 будівель, що належать навчальним закладам. Це 67,81% від їх загальної кількості. Таким чином, сховатися в бомбосховищах сьогодні можуть 56% учасників освітнього процесу.

На облаштування існуючих та будівництво нових захисних споруд при школах цього року з держбюджету виділено 1,5 мільярда гривень.

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Лісовий запевнив, що Міністерство "систематично" відстежує хід будівельних робіт, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету.

Ситуація з бомбосховищами - останні новини

За даними МВС, в Україні зараз придатні для використання лише 77% всіх бомбосховищ. Цього достатньо, щоб одночасно вмістити лише 43% населення країни. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав цю ситуацію невтішною.

У червні Кабінет Міністрів звільнив ряд голів районних державних адміністрацій, на території яких були виявлені значні порушення в утриманні укриттів і притулків. Після цього ще ряд чиновників втратили роботу за рішенням президента.

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