За словами президента, діджиталізація є одним із важливих способів боротьби з корупцією.

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір впродовж наступних трьох років цифровізувати усі державні послуги.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, Зеленський провів розмову у форматі відеодзвінка з президентом компанії Microsoft Бредом Смітом.

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Під час бесіди співрозмовники обговорили деталі та кроки з імплементації меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю, підписаного віце-прем'єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та генеральним директором представництва Microsoft в Україні Яном Петером де Йонгом цього року.

«Було зазначено, що одна з пріоритетних цілей влади та профільного міністерства - за два з половиною роки перевести всі державні послуги в онлайн та діджиталізувати основні державні процеси. Адже це один із важливих способів боротьби з корупцією», - повідомили в Офісі президента.

«Ми дійсно цифровізуємо країну. Ми дійсно хочемо, щоб для людей держава була дуже комфортним сервісом. Ми перші зробили цифровий паспорт. Також зробили цифрові водійські права. У нас були проблеми з реєстрацією бізнесу, довгі черги, а сьогодні вже за 15-30 хвилин можна зареєструвати свій бізнес. Я вважаю, що це велика перемога», - заявив Зеленський.

За його словами, пріоритетне завдання на наступний рік - запустити програму Paperless.

«Ми хочемо вийти на те, щоб усі послуги до кінця моєї каденції, впродовж наступних трьох років були цифровізовані, і щоб ми дійшли до моєї великої мрії - щоб вибори в Україні також були трансформовані в інтернет-формат», - зазначив Зеленський.

Зеленський заявив, що, якщо програма для онлайн-голосування буде розроблена спільно з фахівцями однієї з провідних світових компаній, то їй українці довірятимуть більше.

На переконання Зеленського, якщо програма для онлайн-голосування буде розроблена українськими фахівцями спільно з експертами однієї з провідних світових компаній, то «такій технології люди довірятимуть більше». Президент Microsoft повідомив, що нові технології мають стояти на захисті демократії.

Бред Сміт позитивно оцінив кроки української влади у напрямку діджиталізації послуг.

«Все це надзвичайно корисно для українців. І все це насправді дуже корисно для нас. Тому що під час залучення до цього процесу приватного та державного секторів розширюється цифровий ринок. Це ті кроки, які можуть змусити нас подивитися у майбутнє й мати більші амбіції щодо додаткових інвестицій, які ми можемо зробити», – зазначив Сміт.

Діджиталізація виборів в Україні

2 жовтня Міністерство цифрової трансформації й американська технологічна корпорація Microsoft підписали меморандум про співпрацю, якою передбачає спільний розвиток хмарних сервісів в Україні.

20 жовтня Зеленський під час виступу в парламенті з посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України заявив, що на наступних президентських виборах громадяни повинні мати можливість за бажанням голосувати в Інтернеті.

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Автор: Костянтин Гончаров