Також, за словами голови фракції "СН", тривають пошуки компромісу з приводу того, хто має отримати більшість голосів при призначенні директора НАБУ.

До 1 червня Верховна Рада ухвалить усі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляє прес-служба фракції "Слуга народу" про це голова фракції "СН" Давид Арахамія повідомив Reuters.

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Він зазначив, що парламент ухвалить усі необхідні закони для продовження співпраці з МВФ у межах виділення траншу Україні на 5 млрд доларів.

Йдеться, зокрема, про остаточне ухвалення закону про кримінальне покарання чиновників за брехню в деклараціях та про внесення змін до закону про Національне антикорупційне бюро України.

Також планується внести зміни до закону про Національний банк для зміцнення його незалежності.

"1 червня для нас – крайній термін. І уряд, і парламент, і Офіс президента мають намір дотримуватися цієї дати", - зазначив Арахамія.

Голова фракції "СН" розповів, що раніше між Україною та міжнародними донорами існували розбіжності з приводу того, хто має отримати більшість голосів при призначенні директора НАБУ. Він додав, що поки модель ухвалення такого рішення ще невідома, але вона має бути компромісною.

Співпраця з МВФ: передісторія

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду з перегляду програми stand-by працювала в Україні з 11 січня по 12 лютого 2021 року. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

12 квітня 2021 року голова НБУ Кирило Шевченко заявив про те, що Україна може отримати від МВФ 2,7 мільярда доларів.

13 квітня 2021 року у Зеленського розповіли, коли Україна може отримати транш МВФ.

19 квітня 2021 року з'явилася інформація про те, що Україна хоче переглянути суми майбутніх траншів від МВФ.

20 квітня 2021 року у Зеленського розповіли, коли Україна розраховує отримати черговий транш МВФ.

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Автор: Надя Пришляк