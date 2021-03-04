За словами депутата, кількість учасників цього об'єднання зростатиме.

У Верховній Раді сьогодні офіційно оголосили про створення нового міжфракційного депутатського об'єднання "Дубина - слуга українського народу". Очолив його нардеп Олександр Дубінський.

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Про це сам Дубинський повідомив у Facebook.

"Кількість учасників цього об'єднання не буде обмежена своїм первинним складом. А вибір назви об'єднання був абсолютно невипадковим", - зазначив він.

За словами депутата, об'єднання створюється для захисту національних інтересів України, формування у владі «порядку денного, який би реально відповідав вимогам українського суспільства» та протидії «будь-яким спробам втручання та незаконного впливу в діяльність органів державної влади України».

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Автор: УНІАН