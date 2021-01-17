Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін у прямому ефірі каналу " НАШ " заявив, що знає чотири мови. Але на невинне прохання ведучої попрощатися з глядачами французькою відповів категоричною відмовою.
Читайте такожКлімкін увійшов до складу наглядової ради фонду “Повернись живою”
"Звичайно, я знаю англійську, знаю німецьку, іспанську та французьку. Я знаю ще кілька, ну там італійську наприклад..."- повідомив екс-міністр.
Тоді ведуча, зізналася, що їй подобається Французька мова - "мова любові". Вона попросила Клімкіна попрощатися зі студією і побажати глядачам гарного дня французькою, але дипломат відмовився.
"Ні, ну слухайте, у нас же канал "НАШ" ... Ні, давайте все-таки, спокійно...», - пояснив Клімкін.
Прохання ведучої сказати що-небудь іспанською також залишилось без відповіді.
Більше новин на тему
- "Що це було?": Українка зняла передвиборчий ролик і збентежила соцмережу (відео)
- Не зміг вимовити: депутат з Танзанії зганьбився під час присяги і був звільнений
- "Українською,***": мережу захопили меми про "проблему" переходу сфери послуг на державну мову
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram