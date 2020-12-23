Сергія Кучера, екс-голову столичної ДАБІ, підозрюють у використанні службового становища з метою незаконного збагачення.

Зокрема, у постанові Новозаводського районного суду міста Чернігова йдеться, що до протиправного механізму вимагання коштів від забудовників причетний Сергій Кучер (голова столичної ДАБІ 2010-2014 рр.), який через підконтрольну йому ТОВ «Укрконсалтпроектбуд» та «бек-офіс» за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 11, здійснював вирішення питань в інтересах забудовників та прикривав одержання неправомірної вигоди працівниками ДАБІ.

Також слідством встановлено, що чинні та колишні чиновники Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції, використовуючи підконтрольні комерційні структури, створили злочинне угруповання та видавали дозвільні документи на будівництво та сертифікати готовності введення об'єкта в експлуатацію забудовникам Києва, Київської та інших областей України.

Зазначимо, що до серпня 2020 року Сергій Кучер обіймав посаду генерального директора будівельної компанії «Edelburg Development», яка здійснює скандальне будівництво на ділянках, які входять в історико-культурні заповідники на вул.Старонаводницькій 42-44 (ЖК «Edeldorf») і Вознесенському узвозі, 28 (ЖК «Поділ Град Vintage»).

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Автор: УНІАН