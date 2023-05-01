Політик публічно виправдовував створення та діяльність терористичних організації "Л/ДНР".

Колишній народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин постане перед судом за державну зраду, йому загрожує до 15 років ув’язнення. Про це йдеться у повідомленні на сайті Служби безпеки України.

Зазначається, що СБУ спільно з Державним бюро розслідувань зібрала доказову базу на колишнього народного депутата Верховної ради України ІХ скликання Олега Волошина.

"Протягом 2020-2021 років він активно сприяв вищому військово-політичному керівництву РФ у проведенні масштабної підривної діяльності проти України", - наголосили у Службі безпеки.

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Так, на підставі зібраних доказів, до суду було скеровано обвинувальний акт за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 125 (нанесення умисного легкого тілесного ушкодження).

За даними контррозвідки СБУ, Волошин "цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільною думкою українських громадян в інтересах країни-агресора".

"Перебуваючи у лавах забороненої партії "ОПЗЖ", він публічно поширював кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі. Також у своїх численних дописах у соцмережах та виступах у телеефірах Волошин намагався дискредитувати Україну на міжнародній арені", - підкреслюється у повідомленні.

Крім того, додали у СБУ, політик "публічно виправдовував створення та діяльність терористичних організації "Л/ДНР".

Разом з цим, було задокументовано також і факт заподіяння ним умисних тілесних ушкоджень іншому громадянину.

"Напередодні повномасштабного вторгнення фігурант втік з України до РФ, де наразі переховується від правосуддя", - зауважили у Службі.

Так, у зв’язку з цим, прокурори клопотатимуть про спеціальний судовий розгляд для притягнення Волошина до відповідальності за злочини проти України. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Позбавлення Волошина мандата - деталі

22 лютого до Верховної Ради України надійшла заява про складання депутатських повноважень від Волошина, обраного до парламенту від нині забороненої партії "ОПЗЖ" та підозрюваного у державній зраді.

24 лютого ВР ухвалила рішення про дострокове припинення його депутатських повноважень.