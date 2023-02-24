Зокрема, Юрія Солода, Наталії Королевської та Олега Волошина.

Верховна Рада ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень трьох народних депутатів.

Зараз залишилось 405 нардепів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

"Парламент достроково припинив повноваження ще трьох народних депутатів: Юрія Солода (325 голосів "за"), Наталії Королевської (332), Олега Волошина (330)", - зазначив він.

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Припинення повноважень депутатів від "ОПЗЖ"

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого до Верховної Ради України надійшли заяви про складання повноважень народних депутатів від Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода, які були обрані до парламенту від нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

22 лютого до парламенту надійшла заява Олега Волошина від "ОПЗЖ" та підозрюваного у державній зраді, про складання депутатських повноважень.

23 лютого Верховна Рада підтримала рішення про припинення повноважень народного депутата Олександра Трухіна та позбавлення народного депутата Гео Лероса права на участь у пленарних засіданнях.

Довідка УНІАН. 13 січня Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження підозрюваних у державній зраді Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака і Рената Кузьміна. Указом президента України цих чотирьох членів "ОПЗЖ" позбавлено українського громадянства.

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