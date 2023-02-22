Стефанчук запевняє, що парламент з розглядом заяви Волошина затягувати не буде.

До Верховної Ради надійшла заява Олега Волошина, обраного до парламенту від нині забороненої партії "ОПЗЖ" та підозрюваного у державній зраді, про складання депутатських повноважень.

"Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. Відповідно до Конституції України. Із розглядом заяви український парламент затягувати не буде", - повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у Facebook, оприлюднивши заяву Волошина від 26 січня.

Справа Волошина - що відомо

Нардеп Волошин, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ втік з України до країни-агресора, підозрюється в держзраді.

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За даними слідства, депутат Верховної Ради IX скликання здійснював допомогу РФ та її представникам у проведенні підривної діяльності проти України. Він поширював висловлювання, спрямовані на створення в суспільстві проросійських настроїв. Визнавав правомірними і виправдовував створення на території України самопроголошених так званих "ЛНР/ДНР".

В Офісі генпрокурора зазначили, що вживають заходів для повідомлення Волошину про підозру в порядку, визначеному чинним законодавством, обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та арешту майна.

Крім того, депутат підозрюється у завданні умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 ККУ) за побиття ветерана АТО влітку 2020 року.

Водночас у Державному бюро розслідувань наголосили, що впродовж останніх років Волошин під час виступів з трибуни Верховної Ради, а також у численних інтерв’ю та ефірах на телебаченні розповсюджував пропагандистські наративи РФ та вів підривну діяльність проти України. Під час обшуку в березні 2022 року у Волошина знайшли серед іншого пістолет.

Довідка УНІАН. 13 січня Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження підозрюваних у державній зраді Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака і Рената Кузьміна. Указом президента України цих чотирьох членів забороненої партії "ОПЗЖ" позбавлено українського громадянства.

15 лютого стало відомо, що до Верховної Ради надійшли заяви про складання повноважень народних депутатів від Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода, які були обрані до парламенту від нині забороненої партії "ОПЗЖ".

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