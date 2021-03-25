Така можливість виникла після рішення Київського апеляційного суду щодо його заочного арешту.

В Офісі генерального прокурора заявили про можливість початку процедури екстрадиції стосовно екс-президента України Віктора Януковича, підозрюваного у захопленні влади.

Читайте такожАзарову оголосили про підозру у держзраді за "Харківські угоди"Про це йдеться на Facebook-сторінці Офісу генпрокурора.

«Наразі сторона обвинувачення має право розпочати стосовно підозрюваного процедуру екстрадиції та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування», – говориться у повідомленні.

Така можливість виникла після рішення Київського апеляційного суду щодо заочного арешту Януковича.

Справа про захоплення влади Януковичем: подробиці

Мова йде про кримінальне провадження, в рамках якого розслідуються обставини незаконного збільшення Януковичем обсягу своїх владних повноважень у вересні – жовтні 2010 року шляхом внесення змін до Конституції.

У травні 2020 року Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурорів про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц