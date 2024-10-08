Віцепрезидент США Камала Гарріс виключила можливість особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним для переговорів щодо припинення війни в Україні, якщо в них не братимуть участь представники української влади, пише Financial Times.

За її словами, вона не буде зустрічатися з Путіним "на двосторонній основі без України".

"Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України", - зауважила Гарріс в інтерв'ю телеканалу CBS News.

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Крім того, кандидат у президенти США розкритикувала заяви Дональда Трампа про те, що він швидко зупинить війну в Україні.

"Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Він говорить про те, що: "О, він може закінчити це в перший же день". Знаєте, що це означає? Це означає капітуляцію", - підкреслила Гарріс.

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