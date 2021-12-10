На зустрічі Венедіктова обговорила з віце-президентом Світового банку Анною Б’єрде співпрацю у питанні повернення вкрадених активів.

Під час робочої поїздки до США генпрокурор України Ірина Венедіктова обговорила з віце-президентом Світового банку Анною Б’єрде співпрацю у питанні повернення вкрадених активів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора. Зокрема, на зустрічі Венедіктова зазначила, що виявлення та розшук коштів і майна, а також їхнє повернення є стратегічним завданням.

"Позбавлення правопорушників незаконно отриманого – важливий запобіжник вчинення нових корупційних злочинів. І для нас важливе співробітництво у цьому питанні у всіх юрисдикціях та передові практики", - зазначила генпрокурор.

Читайте такожВенедіктова провела в США зустріч з представниками Держдепу: про що домовилися

У свою чергу представники Світового банку окреслили можливості обміну досвідом та проведення спільних із Офісом Генпрокурора експертних заходів із цих питань.

Як повідомляв УНІАН, перед цим Ірина Венедіктова під час візиту до США поспілкувалася із Джеймі Вайтом - заступником Торгового представника США щодо перспективи співробітництва та обміну досвідом між країнами. Венедіктова зазначила, що в Офісі Генпрокурора ще з минулого року працює спеціалізований підрозділ, який займається протидією незаконному тиску на бізнес.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ірина Погоріла