В нашій країні впродовж останніх двох років до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень притягнуті понад 5 тисяч осіб, зазначила генпрокурор.

Генпрокурор Ірина Венедіктова похвалилася успіхами у боротьбі з корупцією в поточному році.

Відповідний допис за результатами свого виступу на сьогоднішній конференції "Сім років антикорупційної реформи" вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.

Венедіктова додала, що загалом впродовж останніх двох років до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень притягнуто понад 5,6 тис. осіб, серед них 111 депутатів усіх рівнів.

Вона констатувала "збільшення цьогоріч на 17,5% кількості направлених до суду корупційних кримінальних проваджень – близько 3 тис., та на чверть – кількість осіб, стосовно яких обвинувальні акти скеровано до суду, а це 3,5 тис.".

Читайте такожВенедіктова не вважає себе людиною Зеленського"Суттєво посилено протидію організованим формам злочинності та знешкоджено вдвічі більше організованих груп із корумпованими зв’язками – майже шість десятків, половина з яких діяли в органах влади та управління. На третину цьогоріч також збільшилася кількість осіб, відносно яких вироки набрали законної сили – наразі це вісім сотень засуджених за корупційні злочин", – зазначила генпрокурор.

Раніше Ірина Венедіктова назвала 2021 рік проривним за кількістю вироків у справах Майдану.

Генпрокурор повідомила, що вперше співробітників київського "Беркуту" засуджено до реального позбавлення волі за злочини в день розгону студентського Майдану.

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Автор: Дмитро Хилюк