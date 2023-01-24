Олексій Симоненко цієї зими провів 10-денну відпустку у Іспанії попри заборону президента.

Генеральний прокурор Андрій Костін звільнив Олексія Симоненка з посади свого заступника.

"Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника генерального прокурора Олексія Симоненка", - йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора в Telegram.

Скандал навколо Симоненка: подробиці

Журналіст Михайло Ткач повідомив, що Симоненко цієї зими провів 10-денну відпустку у Іспанії. Фотографії з відпочинку оприлюднила дружина заступника генпрокурора у Instagram.

Відео дня

Він поїхав у Марбелью попри те, що у грудні президент України Володимир Зеленський заборонив політикам та чиновникам відпочивати за кордоном під час війни.

"Вибачте, якщо хтось із політичного класу України думає, що коли він спускається на лижах з гори, то цим мотивує солдатів підніматися з окопів і йти в наступ – це ознака божевілля. І таких у політиці не буде" , - сказав тоді президент.

Вас також можуть зацікавити новини: