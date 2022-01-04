Тепер їй вісім тижнів доведеться користуватися милицями.

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко повідомила, що зламала ногу через ожеледицю.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожРабінович заклеїв собі рот у прямому ефірі (відео)"Всесвіт вирішив, що я маю трохи пригальмувати. Зламала ногу. 11 років тому цю бідну ногу я зламала на лижах, а тут просто ожеледиця... Тепер вісім тижнів - милиці", - зазначила парламентар.

У коментарях під своїм дописом Геращенко додала, що раніше вона вже ламала цю ногу, через що тоді набрала 10 зайвих кілограмів.

Інших подробиць, як стався такий інцидент, нардеп не навела.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Давид Арахамія прийшов до парламенту з перебинтованою правою рукою після виїзного засідання СН у Трускавці, де він зіграв діджейський сет як DJ David Braun.

Пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що зламав руку, катаючись на багі.

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