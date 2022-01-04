Тепер Геращенко вимушена 8 тижнів ходити на милицях / фото УНІАН

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко повідомила, що зламала ногу через ожеледицю.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожРабінович заклеїв собі рот у прямому ефірі (відео)"Всесвіт вирішив, що я маю трохи пригальмувати. Зламала ногу. 11 років тому цю бідну ногу я зламала на лижах, а тут просто ожеледиця... Тепер вісім тижнів - милиці", - зазначила парламентар.

У коментарях під своїм дописом Геращенко додала, що раніше вона вже ламала цю ногу, через що тоді набрала 10 зайвих кілограмів.

Інших подробиць, як стався такий інцидент, нардеп не навела.

Геращенко повідомила, що зламала ногу

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Давид Арахамія прийшов до парламенту з перебинтованою правою рукою після виїзного засідання СН у Трускавці, де він зіграв діджейський сет як DJ David Braun.

Пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що зламав руку, катаючись на багі.

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