Арахамія після dj-сету в Трускавці прийшов до Ради з перебинтованою рукою (фото)

Після поїздки в Трускавець і виступу там в ролі ді-джея Арахамія показався з перебинтованою рукою.

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