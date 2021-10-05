Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у вівторок, 5 жовтня, прийшов до Верховної Ради з перебинтованою правою рукою.
Читайте такожАрахамія "наїхав" на "УЗ" через пересадку журналів під час поїздки до ТрускавцяВідповідне фото опублікувала "Страна".
"В Арахамії забинтована рука. Невдало діджеїв в Трускавці?" - пише ЗМІ у своєму Telegram-каналі.
Крім того, як стверджує видання, Арахамія переконував нардепа від "Батьківщини" Антона Яценка голосувати за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.
Як повідомлялося, засідання парламентської фракції "Слуга народу" в Трускавці, в якому брав участь президент України Володимир Зеленський, закінчилося у ніч на 3 жовтня гала-концертом.
Почався вечір з виступу голови фракції Давида Арахамії, він зіграв на барабанах. Він же й закривав вечір, виступивши як DJ David Braun.
Раніше на зборах молодіжного крила партії "Слуга народу" у Скадовську голова фракції СН Давид Арахамія виступив як ді-джей. А голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко був ведучим вечірки.