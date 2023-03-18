Серед кандидатів – військовий 95-ї бригади.

На посаду міністра освіти й науки замість Сергія Шкарлета розглядають трьох кандидатів, пише "УП. Життя" з посиланням на неназвані джерела.

Йдеться про директора Малої академії наук і добровольця 95-ї бригади Десантно-штурмових військ Оксена Лісового, держсекретарку МВС Інну Ящук та народну депутатку від "Слуги народу" Юлію Гришину.

Водночас, за словами Гришиної, вона поки що не проходила співбесіду: "Співбесіди не проходила. Посади міністра освіти немає в моїх планах".

Відео дня

Вказується, що Оксен Лісовий отримав ступінь кандидата філософських наук, у 2015-му - вчене звання доцента. У 2021-му - почесне звання "Заслужений працівник освіти України".

З початку повномасштабного вторгнення Лісовий долучився до війська як доброволець у складі ДШВ. З початку війни його 95-та бригада була на сході, в районі Слов’янськ - Краматорськ - Дружківка.

За інформацією МОН, Лісовий народився у родині репресованого СРСР філософа. До повномасштабної війни обіймав посаду директора "Малої академії наук України".

Друга кандидатка - докторка педагогічних наук, декан факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та очільниця Департаменту освіти, науки та спорту МВС Інна Ящук.

Закінчила ХГПА за спеціальністю "вчитель молодших класів" та Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ("початкове навчання та методика педагогіки").

У 2006 році балотувалась до Хмельницької міської ради від Партії патріотичних сил України, а у 2015 році стала депутаткою Хмельницької обласної ради по мажоритарному округу №41 від Об’єднання "Самопоміч".

Того ж року Інну обрали головою Комісії питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту і туризму в Хмельницькій обласні раді, а також вона стала членом міжфракційної групи "За рівні можливості".

У 2020 році Інну Ящук обрали депутаткою Хмельницької міської ради від партії "Слуга народу".

Третя кандидатка - нардеп від "Слуги народу" Юлія Гришина. Вона також докторка юридичних наук і професорка. Гришина очолює підкомітет з питань вищої освіти Комітету парламенту з питань освіти, науки та інновацій. У 2000 році закінчила юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, там і викладала право.

Кілька років тому Гришину збиралися призначити міністром освіти, її критикували за відсутність деякого майна у декларації та корупційні скандали навколо діяльності її чоловіка.

Наприкінці 2022 року Гришина проголосувала за скандальний законопроект №5655 про містобудівну реформу.

Депутатка розробила та сприяла ухваленню законопроекту про протидію мобінгу (цькуванню) на роботі.

Чутки про звільнення Шкарлета – скандали довкола міністра

17 березня депутат Ярослав Железняк повідомив про наміри Кабміну звільнити міністра освіти та науки Сергія Шкарлета з чинної посади. За його інформацією, найімовірніше, міністром освіти та науки призначать Оксена Лісового.

Шкарлета було призначено міністром у грудні 2020 року. Це викликало шквал критики з боку громадськості, адже профільний комітет це призначення не рекомендував. Під час складення Шкарлетом присяги частина залу кричала "Ганьба", а частина гучно аплодувала.

Очільника МОН звинувачували у плагіаті. Науковці виявили у його працях понад 87% скопійованих цитат інших авторів, які тоді ще в.о. міністра як цитати не вказував. Подекуди збігалися цілі абзаци.

Шкарлет усі звинувачення відкидав, стверджуючи, що ці роботи були написані у співпраці з іншими науковцями або лише за його редактури.

У 2021-му йому вручили "наукову антипремію".

Окремо НАЗК виявило ознаки адмправопорушення "Подання завідомо недостовірних відомостей" у Шкарлета.

Вас також можуть зацікавити новини: