Підписи під документами Іван Гаврилюк ставить як "виконувач обов'язків міністра", а не "заступник міністра".

Накази Міністерства оборони України замість міністра Рустема Умєрова почав підписувати його заступник Іван Гаврилюк. Причому в статусі "тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони".

Про те, що обов'язки міністра оборони зараз виконує його заступник, свідчить наказ Міноборони "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України", опублікований на сайті Верховної Ради. Саме під ним з'явився підпис "тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка".

Відповідний наказ датовано 27-м квітня та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня.

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Чому обов'язки міністра наразі виконує його заступник - не відомо. Причиною може бути відпустка або тимчасова непрацездатність міністра, наприклад, через хворобу.

УНІАН надіслав запит до Управління преси та інформації Міністерства оборони України, аби отримати роз'яснення щодо ситуації в керівництві відомства. На момент цієї публікації відповідь ще не надійшла.

На сайті МОУ зазначається, що Гаврилюк був призначений Кабінетом міністрів України на посаду заступника міністра оборони України 5 жовтня 2023 року.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Гаврилюк оголосив, що починається повторний медогляд обмежено придатних. За його словами, цей процес розпочнеться з середини травня.

Щодо мобілізаційних заходів Гаврилюк нагадав про ухвалений Верховною Радою в другому читанні законопроект №10449 про мобілізацію. Він зазначив, що цей документ фіксує чотири важливі речі: обовʼязки громадян, обовʼязки органів місцевого самоврядування, облік всіх чоловіків у віці 18-60 років; закрито частину шпарин ухиляння від мобілізації.

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