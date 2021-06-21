Михайло Бродський замінить Джоеля Леона, який працює послом Ізраїлю в Україні останні три роки.

Уряд Ізраїлю призначив новогопосла в Україні.

Михайло Бродський, який був послом Ізраїлю в Казахстані та послом-нерезидентом в Киргизстані, найближчими тижнями приступить до роботи в якості посла Ізраїлю в Україні, повідомляє видання Breslev News.

Бродський замінить на цій посаді Джоеля Леона, який працює послом Ізраїлю в Україні останні три роки.

49-річний Бродський народився в Санкт-Петербурзі, близько 30 років тому іммігрував до Ізраїлю.

Читайте такожМЗС України відповіло Ізраїлю на заяву щодо "вшанування вбивць євреїв"На початку своєї дипломатичної кар'єри близько 5 років працював прес-аташе Посольства Ізраїлю в Москві, а через кілька років - директором зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні.

13 червня в Ізраїлі змінився уряд, новим прем'єр-міністром став Нафталі Беннет.

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Автор: Вікторія Токарєва