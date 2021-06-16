За словами Путіна, терміни повернення дипломатів до Москви та Вашингтона це "питання технічного характеру".

Росія та Сполучені Штати Америки вирішили повернути послів двох країн до Москви та Вашингтона.

Про це під час прес-конференції після зустрічі з Байденом у Женеві заявив президент РФ Володимир Путін.

"Що стосується повернення послів на місця своєї роботи... ми домовилися про те, що це питання вирішено. Вони повертаються до місця своєї служби постійної. Коли конкретно, питання чисто технічного характеру. Домовилися також про те, що Міністерство закордонних справ РФ і Держдеп США почнуть консультації по всьому комплексу взаємодії на дипломатичному треку. Там є про що говорити, завалів накопичилося дуже багато. Як мені здалося, обидві сторони, зокрема й американська, налаштовані на те, щоб шукати рішення", - сказав Путін.

Від'їзд послів Росії та США

Посол Росії Анатолій Антонов покинув Вашингтон у середині березня: після виходу інтерв'ю Джо Байдена, де той ствердно відповів на питання, чи вважає Путіна вбивцею, дипломата викликали "для консультацій".

Посол США Джон Салліван виїхав з Москви наприкінці квітня для консультацій з новою адміністрацією Білого дому. Перед цим, 15 квітня, США ввели нові санкції щодо Москви, серед яких була висилка з Вашингтона десяти російських дипломатів, а РФ відповіла дзеркально і рекомендувала американському послу тимчасово повернутися на батьківщину.

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Автор: Катерина Комолова