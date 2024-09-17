Раніше Олександр Камишін займав посаду голови правління "Укрзалізниці".

Кабінет міністрів призначив колишнього голову Мінстратегпрому Олександра Камишіна членом наглядової ради "Укрзалізниці". Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду.

Дане розпорядження набирає чинності з 26 вересня 2024 року.

"Розпочинаю роботу в наглядовій раді "Укрзалізниці" як представник держави. Вірю, що мій досвід допоможе нашій залізниці стати найкращою в світі", - написав Камишін в Telegram.

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Олександр Камишін - що відомо

З серпня по жовтень 2021 року був виконуючим обов'язки голови правління АТ "Українська залізниця". У 2021-2023 обіймав посаду голови правління "Укрзалізниці". У березні 2023 року його було призначено міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

8 вересня президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Камишіна своїм позаштатним радником.

4 вересня Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, прийнявши його відставку. За його звільнення проголосували 243 народних депутатів.

Слід зазначити, що Камишін в інтерв'ю норвезькому виданню Nettavisen заявив, що Україна почала власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів.

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