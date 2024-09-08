На посаді радника Олександр Камишін відповідатиме за стратегічні питання, а Дмитро Литвин - за комунікаційні.

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Камишіна своїм позаштатним радником. Про це йдеться в указі глави держави №623/2024 від 8 вересня.

"Призначити Камишіна Олександра Миколайовича радником президента України зі стратегічних питань (поза штатом)", - йдеться в указі.

Іншим указом президент призначив Дмитра Литвина своїм радником з питань комунікацій.

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Також, глава держави звільнив Віктора Микиту з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою, але одразу призначив його заступником керівника Офісу президента.

Олександр Камишін - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, ухваливши його відставку. За день до того, Камишін написав заяву про відставку. За його звільнення проголосували 243 народних депутатів.

Камишін народився у 1984 році в місті Черкаси. Здобув вищу освіту у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" (спеціаліст комп'ютерних наук) та Міжнародному університеті фінансів (спеціаліст з фінансів).

З серпня по жовтень 2021 року був виконуючим обов'язки голови правління АТ "Українська залізниця", у 2021-2023 обіймав посаду голови правління "Укрзалізниці". У березні 2023 року призначений був міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

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